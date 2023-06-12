洪永城盼再追一胎請教黃祥興 父親節將至行程超頭痕

無線娛樂新聞台報導：洪永城 呢日同 黃祥興 仲有佢個寶貝大女一齊出席一個慈善義賣活動，Tony呢日仲話希望同太太再追多個，等歲半嘅大囡有個伴，呢日仲向祥興請教照顧3個小朋友嘅心得，又話最緊要係多仔秘方喎。