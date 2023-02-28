流水落花｜Sammi新片首映不慎變崩牙Mi 陸駿光憶爭吵鬧交戲拍到虛脫…
由 鄭秀文 陸駿光 同 談善言 主演嘅電影《流水落花》呢日舉行首映，以寄養家庭為主題嘅新片，呢日就同時相關機構合辦慈善首映禮，希望外界更為了解寄養家庭嘅細節。
Sammi就話希望大家可以透過電影，對香港提供服務嘅家庭同機構有更深入了解，而片中演出嘅幾位小朋友呢日亦都一齊現身現場。喺片中飾演角色非常壓抑嘅Sammi同陸駿光嘅關係亦非常緊繃，談善言仲對佢哋其中一場爭吵戲印象非常深刻。
佢話兩位主角雖然係有大爭執，不過又各自都非常壓抑自己，而Alan就話當時先後因為鏡頭位置已拍咗成6次，仲話情緒咁激烈嘅戲份對演員體力係好大考驗呀。
戴住口罩受訪嘅Sammi，呢日仲講到自己因為食嘢咬崩牙，又趕唔切即時補牙，所以惟有戴口罩做訪問，雖然唔影響食嘢同唱歌，不過就話以後食硬嘢會小心啲喇。
王丹妮 呢日都有現身首映禮欣賞新片，講到《毒舌大狀》票房大破紀錄，之前應承會找數露美腿嘅佢，就話幾位女演員日日睇住票房係咁升條數都唔知點找呢條數先好呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略
讀者留言