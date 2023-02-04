流浪地球2丨吳京敬佩劉德華敬業精神 新戲充滿數字科技元素

無線娛樂新聞台報導：劉德華、吳京及李雪健等主演嘅賀歲片《流浪地球2》，喺內地口碑同票房大豐收，導演郭帆同演員近日四出謝票，呢日佢哋喺北京謝票時，吳京講起同華仔相隔十幾年再合作，覺得華仔一啲都冇變，絕對係「不老男神」，合作亦越來越有默契。