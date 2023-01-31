流浪地球2｜劉德華吳京廣州宣傳新片 華仔爆再有開演唱會計劃

無線娛樂新聞台報導：劉德華 同 吳京 等有份主演嘅科幻電影，呢日去到廣州宣傳，華仔除咗同一眾台前幕後現身戲院之外，仲以廣東話同現場觀眾拜年。日前被傳媒指同太太一齊返到大馬過新年嘅佢，呢日仲回應現場觀眾，指會再喺香港舉辦演唱會，叫大家放心咁話。