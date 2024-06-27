夏日美食新寵！《流行都市》李文星師傅教你做「三蝦蒸勝瓜」清甜可口簡單做法大公開

精選食材，保證新鮮美味

在最新一集的《流行都市》，「睇餸食飯」環節特別邀請了李文星師傅，向觀眾展示如何製作「三蝦蒸勝瓜」這道夏季美食。李文星師傅精選了中蝦、櫻花蝦和蝦籽這三種不同的蝦類，來製作這道菜。他首先將勝瓜去皮並切成八節，然後在勝瓜上撒上少許鹽，以保持其清新的口感。勝瓜的選擇非常關鍵，因為它的清甜味道非常適合夏天食用，而且蒸煮時間較短，可以保持蔬菜的鮮嫩。

在處理中蝦時，李師傅先將其略為焯水，然後迅速放入冰水中冷卻，這樣可以使蝦肉更加鮮嫩。接著去頭剝殼，只留下尾殼來增加美觀，蝦頭則可以用作裝飾。蝦肉則用鹽、生粉和蒜蓉進行醃製，以增強風味。「蝦頭留用」這一步不僅增加了菜品的視覺效果，也加深了蝦的味道。

烹飪技巧揭祕，輕鬆上手

蒸煮過程中，李師傅同時準備其他配料。他將蝦籽和蒜片放入乾淨的鍋中炒香，這樣可以去除腥味，並且注意火候要小，以免燒焦。「蝦籽、蒜片放白鍋炒香，盛起」這一步驟是關鍵，因為它為整道菜增添了層次感。接著在原鍋中加入事先油炸過的櫻花蝦，炒至出香味。

完美呈現，美味上桌

當勝瓜蒸好後，李師傅在上面撒上蔥花，並淋上燒熱的芥花籽油，增加菜品的香氣。「蒸勝瓜的蝦上放上蔥花，淋上燒熱的芥花籽油」這一步使得整道菜的味道更加豐富。最後，再淋上熱豉油，撒上蝦籽和櫻花蝦，一道色香味俱全的「三蝦蒸勝瓜」就完成了。這道菜不僅味道鮮美，而且製作過程簡單，非常適合家庭聚餐時嘗試。