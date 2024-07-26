夏日清新選擇！《流行都市》Margaret傅季馨教你簡單做合鴨蕎麥麵 快學起來
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在最新一集的《流行都市》，Margaret傅季馨帶來了一道適合夏日的涼爽料理—合鴨蕎麥麵。在炎熱的天氣中，很多人可能都不想花太多時間在廚房，這道料理的簡單快捷將是你的救星。
料理步驟詳解
首先，將茄子切去頂部及尾端，分成兩段，並在茄子上刺數個小孔。這些小孔可以幫助茄子在炸的過程中不會爆開。接著，將茄子放入已熱的油鍋中，用中火炸至外皮鬆軟。炸好後，將茄子放入冰水中降溫，這樣便於撕去茄子皮。接下來，鴨胸皮面劃出淺紋，放入煎鍋中，用慢火煎至金黃色，翻面後繼續煎至另一面也達到金黃色，然後取出稍微放涼後切成薄片。
湯底與蕎麥麵準備
湯底的製作也非常關鍵。將昆布放入鍋中，加入水，用慢火煮至滾，然後加入木魚花，關火蓋上鍋蓋焗10分鐘。之後將昆布和木魚花撈出，即得到了一鍋香濃的日式高湯。「湯底」準備好後，下一湯匙油，將京蔥段煎至金黃，加入鮮本菇一起炒香，然後倒入500毫升湯底和豉油、味醂煮滾，放入已去皮的茄子，以慢火煮5分鐘，最後灑上清酒增添風味。
完成與品嚐
蕎麥麵焯熟後撈起，放入碗中；另外準備一碗熱騰騰的鴨湯，將煎好的鴨胸肉片稍微在湯中焯熟後也放入湯碗中。這樣一碗美味的合鴨蕎麥麵就完成了，趕快動手試做吧！
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圖片來源：TVB