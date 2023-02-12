流行都市 走光疑雲｜黃嘉雯自言出鏡打晒底 日後或要求以褲裝上陣

走光疑雲｜黃嘉雯自言出鏡打晒底 日後或要求以褲裝上陣

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：近日網上流傳《流行都市》嘅女主持喺節目當中不慎走光，仲指唔止一位女同事曾有類似遭遇。而被指係走光主角其中之一嘅 黃嘉雯 呢日為 J2 節目《超級毛特兒大賽》宣傳時，亦都親自回應。

佢話自己都係日前發現網上流傳呢個走光消息，不過就因為片段同圖片都以格仔遮掩，所以難以判斷係咪真係走光，但係就強調換衫時服裝部同事會提供打底衫同褲，而往後就可能要求以褲裝出鏡，又會對姿勢更小心咁話。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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