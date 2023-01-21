流行都市丨宋芝齡性感「阿太」裝 與安德尊互窒似耍花槍
姚嘉妮大爆另一新亮點係大王安德尊同宋芝齡緋聞被擺上枱，指「兩公婆」一齊鬥嘴，大晒佢哋嘅愛情故事，張美妮則稱宋芝齡特別容光煥發，宋芝齡即澄清：「我哋從來冇兩公婆劇情，同埋我哋冇簽字。」朱智賢叫大家留意年初二播出《流行都市》，屆時大王同芝齡有親密戲份。
胡諾言稱一向好少信花邊新聞，反而今次播出嘅環節睇得出佢哋好似有嘢，焦浩軒又指大王同芝齡友好關係好多年，呢日芝齡衣著被指唔太合群，與其他主持嘅新春喜慶造型唔太夾，芝齡解釋：「新春衫係以鮮色為主，邊個話一定要紅色，韓國係著白色，我唔著已經好畀面。」身邊嘅安德尊話芝齡著到成個「阿太」咁，現場各位主持叫佢做「安太」。
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