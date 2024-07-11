【流行都市】希臘芝士蔬菜批食譜大公開 傅季馨教你輕鬆做出異國美食

簡單食材 輕鬆上手

在最新一集的《流行都市》中，傅季馨帶來了一個特別的烹飪環節，教觀眾如何製作美味的「希臘芝士蔬菜批」。這道菜餚不僅色彩繽紛，而且充滿了地中海的風味，絕對是一道值得嘗試的佳餚。

要製作希臘芝士蔬菜批，你需要準備以下食材：急凍薄脆酥皮4片、栗米油6湯匙、乾麵包糠3湯匙、希臘菲達芝士180克、車打芝士80克、半個洋蔥、1個紅燈籠椒、8顆白菌、1隻翠玉瓜、1個南瓜和3塊油浸太陽番茄乾。調味料包括肉荳蔻少許、乾牛至草1茶匙、適量鹽、黑胡椒粉和少許糖。

製作步驟 跟著做

首先，將翠玉瓜刨成絲，加少量鹽讓翠玉瓜出水。接著，將白菌切片後放入鍋中炒至乾身，然後加入洋蔥、紅燈籠椒、翠玉瓜、南瓜、番茄乾、肉荳蔻、鹽、糖和黑胡椒粉炒勻。「把酥皮解凍，搽上粟米油，放麵包糠。」之後，將炒好的材料均勻鋪在酥皮上，加入希臘菲達芝士和車打芝士。「然後包好，把粟米油搽上面，包上錫紙，放入焗爐180度焗30分鐘。」這道希臘芝士蔬菜批不僅美味，而且製作過程簡單，非常適合家庭聚餐或是朋友聚會時的美食選擇。傅季馨的親切教學讓每個人都能輕鬆掌握這道異國料理的精髓。