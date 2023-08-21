流行都市｜鼎爺空降教煮家常菜秘訣 大王芝齡嘈唔停阿爺做磨心
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無線娛樂新聞台報導：李家鼎 又再現身教大家煮好餸喇，不過今次鼎爺就係喺《流行都市》為大家介紹唔同家常菜，不過同往常一樣，鼎爺將唔少秘訣加入食譜當中，等觀眾可以用當中嘅小貼士令每一道菜都更有滋味呀。
宋芝齡 謝芷倫 同 安德尊 近廚得食就真係有食神喇，而鼎爺仲講明係簡單手法，大家唔使怕難喎。
大王同芝齡呢對歡喜冤家，呢日鼎爺在場一樣嘈唔停，而 張美妮 就話有得現場偷師機會難得，大家記得留意每個星期四播出嘅「鼎爺家常菜」喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台