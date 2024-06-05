【流行都市】三姐蕭秀香教你做Shake Shake海鮮碟，海鮮盛宴輕鬆上桌

在最新一集的《流行都市》節目中，「睇餸食飯」環節特別邀請了三姐蕭秀香來教觀眾製作「Shake Shake海鮮碟」。這道菜以其豐富的海鮮種類和獨特的烹調方式吸引了不少食客的目光。三姐精選了鮑魚、扇貝、貴妃蚌、大蜆和大蝦等五種海鮮，每一種都經過精心處理，保證每一口都是鮮美的極致享受。