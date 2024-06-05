【流行都市】三姐蕭秀香教你做Shake Shake海鮮碟，海鮮盛宴輕鬆上桌
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在最新一集的《流行都市》節目中，「睇餸食飯」環節特別邀請了三姐蕭秀香來教觀眾製作「Shake Shake海鮮碟」。這道菜以其豐富的海鮮種類和獨特的烹調方式吸引了不少食客的目光。三姐精選了鮑魚、扇貝、貴妃蚌、大蜆和大蝦等五種海鮮，每一種都經過精心處理，保證每一口都是鮮美的極致享受。
烹調步驟詳解
首先，將除了蝦以外的海鮮用滾燙的薑蔥鹽水汆燙至熟透，然後備用。接著，將大蝦去殼去尾，並將蝦頭加入牛油煮成蝦油。「蝦頭下油鍋爆香，加入牛油，略煮一會，隔濾成蝦油。」這樣處理後的蝦油將用於後續的調味。接下來，將蝦油與蒜蓉、辣椒粉、七味粉和椒鹽粉混合，製成特製醬汁。「蝦油加蒜蓉、辣椒粉、七味粉、椒鹽粉拌勻成醬汁。」將先前汆燙好的海鮮放入厚實的膠袋中，倒入調好的醬汁，封口後充分搖晃，使每一塊海鮮都均勻覆蓋醬汁。
精彩的擺盤與完成
擺盤時，先將搖勻的海鮮取出排列在盤底，然後將另外煮熟的蝦排在上面，並淋上剩餘的醬汁。最後，撒上水牛芝士絲，並用火槍快速燒至表面焦香。「將水牛芝士排放海鮮面，用火槍燒至焦香，即成。」這樣一來，一盤色香味俱全的Shake Shake海鮮碟就完成了，不僅美觀而且味道豐富，絕對是聚會宴客的最佳選擇。
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圖片來源：TVB