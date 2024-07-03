三鮮盛宴引爆味蕾！三姐蕭秀香教你煮出魚蝦蟹冬瓜美食

繁複烹調過程展現廚藝

在最新一集的《流行都市》中，三姐蕭秀香帶來了一道特別的海鮮料理——魚蝦蟹煮冬瓜。這道菜不僅味道豐富，而且製作過程也頗具挑戰性，需要精心準備和烹調。首先，需要將荷葉和冬瓜圈進行蒸煮，使其變得柔軟透明。接著，在鍋中加熱油並爆香薑片，隨後下鍋的是魚頭和經過泡發的大蝦乾，這些食材都需要煎至金黃香脆。由於目前正值休漁期，海鮮不易尋找，三姐特別選用了鯇魚的魚頭來增加菜餚的風味。

在蝦乾煎好後，接著放入整隻螃蟹進行煎煮，家庭烹飪時也可以選擇將蟹先切件處理。無論是選擇肉蟹還是水蟹，都能使這道菜餚更加美味。之後，將之前蒸好的冬瓜圈和上湯一起放入另一個乾淨的鍋中，煮至沸騰後再加入三鮮和大頭菜，蓋上鍋蓋繼續煮10至12分鐘。這一步驟非常關鍵，必須等到上湯沸騰後才能加入海鮮，以保證食材的鮮美口感。

裝盤與點綴藝術

最後的裝盤階段同樣重要。將蒸好的荷葉和裝飾用的冬瓜圈放在盤底，然後將煮好的海鮮均勻地擺放上去，再加入夜香花和蟲草花進行點綴，最後淋上適量的麻油和撒上胡椒粉即可。這道菜不僅色香味俱佳，也是一道視覺上的盛宴，非常適合與家人朋友一起分享。