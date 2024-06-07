秋日暖心料理：海鮮秋葵濃湯食譜大公開

食材準備與前處理

在這涼爽的秋日，沒有什麼比一碗熱騰騰的海鮮秋葵濃湯更能暖心了。這道湯品不僅味道豐富，而且營養滿分，是一道絕佳的家庭晚餐選擇。今天，我們將一步步教你如何製作這道美味的濃湯。

首先，將急凍鹹豬手解凍並汆水，煮沸後轉小火燜煮至肉質軟腍，然後拆肉備用。接著，將洋蔥切粒，與紅尖椒、青椒粒、西芹粒一起放入湯鍋中炒香，炒至蔬菜變軟後盛起備用。

製作麵撈基底

在原鍋中加入粟米油，再拌入麵粉煮成麵撈，炒至呈咖啡色。然後將之前炒好的蔬菜粒回鍋，加入加仁裡辣椒粉、煙燻紅椒粉、乾牛至草、黑胡椒碎、月桂葉和鹹豬手，一同炒香。

熬煮湯底與加入主要食材

接著注入雞上湯和清水，煮沸後轉小火煮30至45分鐘。湯汁變濃後，加入秋葵粒繼續煮15分鐘。最後放入蝦和蟹肉煮熟，用鹽調味後即可盛起。這道濃湯搭配白飯食用最佳，撒上青蔥粒增添風味。

烹飪心得分享

在《流行都市》的「睇餸食飯」環節中，Margaret傅季馨分享了這道海鮮秋葵濃湯的製作過程。「這道湯品以健康的秋葵為主料，結合海鮮示範一道美式濃湯。」Margaret師傅說，「說到濃湯總有材料眾多的刻板印象，但其實沒那麼誇張。」她還提到，如果想要更貼近美式風味，可以將鹹豬手替換為煙燻香腸，不過在香港這種香腸不易找到，因此使用鹹豬手作為替代。