涂家堯洪杰為毛孩舉行慈善音樂會 韋綺姍曹敏寶顏志恒齊撐場
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無線娛樂新聞台報導：一向愛心爆崩嘅涂家堯，呢日孖住好友洪杰為毛孩舉行慈善音樂會，除咗有大批粉絲支持，圈中好友韋綺姍（Rita）、曹敏寶、顏志恒、丁文俊及林鉫徫等前嚟撐場。
家堯同洪杰相識16年非常老友，佢哋首次一齊搞騷，家堯本身領養咗5隻貓，佢希望自己有能力就多啲幫助人同流浪貓狗，洪杰指好朋友叫到一定並肩作戰，Rita老師亦係愛貓之人，佢早前獲貓義工幫忙為愛寵注射皮下水，所以Rita老師必定到場支持貓義工。
林鉫徫代表香港出賽早前去廣州為比賽進行集訓，佢指呢次代表香港區只有兩個名額，所以佢感到好大壓力，希望盡量做好啲，講到顏志恒早前喺台慶表演獲網上好評，顏志恒本身都好鍾意呢個部分。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台