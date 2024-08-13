【網紅食譜爆紅】Leslie陳國賓教你做「涼拌『名貴』海鮮」！黃金螺鑽石蜆珊瑚蚌大集合
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在最新一集的《流行都市》中，Leslie陳國賓帶來了一道特別的涼拌菜——「涼拌『名貴』海鮮」。這道菜使用了一些聽起來非常高級的食材，如黃金螺、鑽石蜆等，不僅聽起來高大上，其營養價值也非常豐富，富含人體所需的鋅和碘。
獨特食材打造頂級涼拌
製作這道涼拌菜首先需要將鑽石蜆和珊瑚蚌略炒，再加入薑汁，炒至蜆開口熟透。接著，將黃金螺解凍後切成小粒，與海帶一起放入大碗中。調味料包括生抽、糖、米醋和麻油，再加入小黃瓜和芝麻拌勻成醬汁。「珍貴」食材 涼拌『名貴』海鮮今集《流行都市》「睇餸食飯」環節有 Leslie陳國賓 教大家做「涼拌『名貴』海鮮」。此處的「名貴」是指食材名頭的名貴：黃金螺、鑽石蜆……這些食材聽起來名貴，營養價值同樣不含糊，含有豐富的鋅和碘，都是人體所需的微量元素。除此以外還有珊瑚蚌和魷魚，珊瑚蚌聽起來其貌不揚，實際上在上述食材中卻是最昂貴的。將鑽石蜆和珊瑚蚌下油鍋，與薑汁一起兜炒，炒至鑽石蜆開口熟透即可。黃金螺解凍後切粒，和海帶一起放入大碗，再拌入生抽、糖、米醋、麻油、小黃瓜、芝麻拌勻成醬汁，最後下蜆、珊瑚蚌、刁草拌勻。最後在碟上以烚熟的魷魚鬚墊低，倒上拌勻的涼拌就完成了，大家來試做吧！
完成菜式精緻擺盤
最後將拌勻的海鮮放在已經烚熟的魷魚鬚上，這樣一道色香味俱全的涼拌『名貴』海鮮就大功告成了。Leslie陳國賓還特別提醒，這道菜的味道會隨著食材的新鮮度有所不同，建議選用新鮮食材以保證最佳口感。
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圖片來源：TVB