【網紅食譜爆紅】Leslie陳國賓教你做「涼拌『名貴』海鮮」！黃金螺鑽石蜆珊瑚蚌大集合

在最新一集的《流行都市》中，Leslie陳國賓帶來了一道特別的涼拌菜——「涼拌『名貴』海鮮」。這道菜使用了一些聽起來非常高級的食材，如黃金螺、鑽石蜆等，不僅聽起來高大上，其營養價值也非常豐富，富含人體所需的鋅和碘。