湯洛雯暗示春天結婚 馬國明口窒窒指等對方安排

無線娛樂新聞台報導：TVB X 淘寶直播帶貨呢晚進行第二場，除咗有陳敏之繼續坐陣外，今次仲有馬國明同陳自瑤加盟。為咗配合《衝上雲霄》嘅主題，佢哋仲以Captain Ko同空姐造型登場。佢哋3人直播帶貨12小時，累計觀看人次超過690萬，營業額逾8300萬港幣，吸金力超強！