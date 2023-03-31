湯洛雯暗示春天結婚 馬國明口窒窒指等對方安排
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無線娛樂新聞台報導：TVB X 淘寶直播帶貨呢晚進行第二場，除咗有陳敏之繼續坐陣外，今次仲有馬國明同陳自瑤加盟。為咗配合《衝上雲霄》嘅主題，佢哋仲以Captain Ko同空姐造型登場。佢哋3人直播帶貨12小時，累計觀看人次超過690萬，營業額逾8300萬港幣，吸金力超強！
同陳豪嘅第一場直播帶貨已經有好好成績嘅敏之，今次成績再下一城，雖然講足6個鐘但佢都冇怨言，仲話今次喺個機艙景做直播，令佢有種真係好似喺天空中做直播嘅錯覺。敏之又指每一次都有set個數字畀自己，而今次見到個數都覺得自己交到差呀。
新加盟直播嘅Yoyo，佢同馬明嘅搞笑互動，令到成個機艙氣氛勁好。人生第一次做咗大型直播帶貨嘅Yoyo，話自己要好好咁紀錄呢個moment，又讚啲網民好體貼，擔心佢要直播6個鐘會口渴同攰，提佢要注意身體。
驚喜現身一個鐘嘅馬明，話成個體驗好新鮮，但佢話覺得如果要好似兩位女士咁講足6個鐘，自己就會搞唔掂。講到未婚妻湯洛雯喺社交平台上講到「今年春天有一點不同，開始看到很多臉上的微笑，幸福。」似係暗示佢哋嘅婚期將定於春天，馬明聽到即刻尷尬咁笑住話一切都要睇未婚妻嘅決定，仲話自己係見到靚湯寫嘅嘢好似幾有意思咁，所以自己先留言，但係當中冇啲咩特別密碼，馬明仲承諾定好晒所有嘢之後，一定會同大家講呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台