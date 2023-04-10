TVB大寶藏｜外父咩名都唔記得 矇豬眼拜錯山大吉利是
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無線娛樂新聞台報導：啱啱過去嘅清明節，傳統都係唔少人向祖先拜祭嘅日子，華人更加不時會向先人祈求保佑，之但係香港地少人多，連先人都要住摩天大廈式嘅分層單位，雖然係密集，不過就勝在易出入。
但係過往未有規劃之時，其實要去拜祭有時真係要攀山越嶺，而墓地風吹日曬加上位處荒山野嶺，有時真係會搞出拜錯山嘅笑話，鵬哥同炳哥當年就喺《歡樂今宵》入面嘅「蝦仔爹哋」環節將呢啲笑話搬上銀幕，不過身為孝子賢孫，就千萬唔好學矇豬眼咁大頭蝦喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台