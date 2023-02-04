港台團拜丨馬仔嬲心悠秘婚冇喜帖又冇餅咭 笑言蜜月期後要大興問罪之…
劉心悠早前驚爆婚訊，閃嫁細佢幾歲嘅圈外另一半，由於保密功夫做得太好，所以消息唔只震驚網民，連佢嘅好友 馬浚偉 都話事前完全唔知情，佢扮晒嬲咁笑住話：「好明顯唔係好朋友啦！我都唔知！」馬仔指連對方老公係邊個佢都唔知，仲話心悠淨係同佢講自己要去讀藍帶，馬仔回想當時因為佢哋嘅套劇延期，撞咗心悠返學嘅時間而令對方退出劇組，馬仔話當時心悠淨係同佢講要返學，對方冇講過原來係去結婚，馬仔話自己收唔到喜帖都算，笑住透過鏡頭同心悠講：「餅咭都畀張吖心悠，枉我咁對你，你餅咭都畀張我吖，你唔係代言緊一間㗎咩？」馬仔話等心悠蜜月期完咗之後，就會對佢大興問罪之師，仲話到時會請佢食餐飯，趁機見下對方老公呀！
馬仔又話今次雖然心悠未能夠演出佢套劇，但希望將來會有其他作品可以再搵對方合作。問到下次見到心悠，會唔會問下對方係咪雙喜臨門，有BB所以結婚？馬仔即話自己連對方結婚都唔知，又點個佢係咪有咗？仲叫記者自己問返對方呀。
瓣數多多嘅馬仔，除咗繼續兼顧幕前同幕後工作外，佢仲回歸校園報讀咗兩個課程，不過之後竟然傳出佢假借讀書之名，其實係想移民嘅想法，呢日馬仔就再次解釋，就話自己冇其他國籍，亦從來冇移民嘅想法。
而同場嘅林智樂，就同大家分享新一年嘅工作安排，除咗會做主持工作外，稍後仲會出新歌，叫樂迷敬請期待呀！
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