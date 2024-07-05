港姐冠軍宋宛穎重返校園修讀碩士 網民熱議其韓式寫真照性感迷人
廣告
2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）畢業於加拿大多倫多大學，主修生物化學及人類生物學，兼具美貌與智慧。自加入TVB以來，Sabrina參與了多個大型節目的主持工作，並在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演了片場美術指導「Tiffany」，與吳偉豪合演情侶角色。此外，她還參與了《香港重案》和《早D知早D醫》等新劇的拍攝。
學業與演藝事業並行
去年9月，Sabrina宣布將重返學府，於香港大學醫學院攻讀碩士學位。她也積極在社交媒體上分享自己的學習和醫院實習經歷，透過日常vlog與粉絲互動。來自選美世家的她，母親文寶雪（Michelle）曾是1990年澳門小姐亞軍，而她的孖生妹妹宋宛霖也是一位才華橫溢的醫學生。
家庭美貌與才華傳承
最近，文寶雪在社交平台上分享了為兩個女兒慶祝生日的合照，並寫下：「祝6月之星生日快樂！」照片中，三人均以黑白造型亮相，展現了簡約而優雅的風格。文寶雪還大方透露了自己的保養祕訣：「健康飲食多喝水，早睡早起多運動。」
生日慶典與網民熱議
Sabrina為慶祝自己的生日，特別拍攝了一組韓式寫真照，儘管妝容保持簡單，但她精緻的五官和白滑的肌膚仍然獲得了網民的高度讚賞。她身穿銀色吊帶裝扮，為自己增添了幾分性感魅力。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：TVB