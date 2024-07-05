港姐冠軍

港姐冠軍宋宛穎重返校園修讀碩士 網民熱議其韓式寫真照性感迷人

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）畢業於加拿大多倫多大學，主修生物化學及人類生物學，兼具美貌與智慧。自加入TVB以來，Sabrina參與了多個大型節目的主持工作，並在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演了片場美術指導「Tiffany」，與吳偉豪合演情侶角色。此外，她還參與了《香港重案》和《早D知早D醫》等新劇的拍攝。

學業與演藝事業並行

去年9月，Sabrina宣布將重返學府，於香港大學醫學院攻讀碩士學位。她也積極在社交媒體上分享自己的學習和醫院實習經歷，透過日常vlog與粉絲互動。來自選美世家的她，母親文寶雪（Michelle）曾是1990年澳門小姐亞軍，而她的孖生妹妹宋宛霖也是一位才華橫溢的醫學生。

家庭美貌與才華傳承

最近，文寶雪在社交平台上分享了為兩個女兒慶祝生日的合照，並寫下：「祝6月之星生日快樂！」照片中，三人均以黑白造型亮相，展現了簡約而優雅的風格。文寶雪還大方透露了自己的保養祕訣：「健康飲食多喝水，早睡早起多運動。」

生日慶典與網民熱議

Sabrina為慶祝自己的生日，特別拍攝了一組韓式寫真照，儘管妝容保持簡單，但她精緻的五官和白滑的肌膚仍然獲得了網民的高度讚賞。她身穿銀色吊帶裝扮，為自己增添了幾分性感魅力。

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 