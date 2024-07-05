港姐冠軍宋宛穎重返校園修讀碩士 網民熱議其韓式寫真照性感迷人

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）畢業於加拿大多倫多大學，主修生物化學及人類生物學，兼具美貌與智慧。自加入TVB以來，Sabrina參與了多個大型節目的主持工作，並在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演了片場美術指導「Tiffany」，與吳偉豪合演情侶角色。此外，她還參與了《香港重案》和《早D知早D醫》等新劇的拍攝。