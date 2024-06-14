落選港姐Phoebe擺脫「幸福少奶奶」標籤 網民熱議其健身視頻回應身材疑問

Phoebe健身視頻大曝光 網民熱議

2016年未能奪得港姐冠軍的單文柔（Phoebe）與陳展鵬結婚後，育有一名可愛的女兒「小豬比」陳諾謠。自此，Phoebe便鮮少公開露面，專注於家庭生活，偶爾才會參加一些品牌活動。多年來，她的生活被外界視為非常幸福，甚至有人稱她為圈中的幸福少奶奶。然而，近期網上卻有流言蜚語指她因身形變圓潤而疑似懷有第二胎，這讓Phoebe感到困擾不已。

昨日，Phoebe在其Instagram上傳了一段健身視頻，展示了她在健身房跑步、舉重和推拉等多種運動。她在視頻中坦言：「我一直都很佩服有自律keep fit 朋友，因為我做運動都比較隨心，冇太認真專注keep fit 這個點，但今日開始我唔想再畀人問我係咪有咗。」這段話不僅是對於外界流言的回應，也顯示了她對健康生活的新決心。

圈中好友力挺Phoebe

在這段健身之旅中，Phoebe不僅獲得了眾多網友的支持，圈中好友也紛紛留言鼓勵。其中，知名的YouTube健身頻道主林芊妤也留言讚賞Phoebe的努力。Phoebe自己也表示：「應該是身體同內心都有力量，內核穩定！做運動可以幫我產生多巴胺，擁有一個健康嘅身體，一個樂觀豁達嘅心態，將自己身體照顧好。」這番話語不僅鼓舞人心，也讓人看到了她對於生活的積極態度。