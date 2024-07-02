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全新一屆港姐候選名單曝光！多元背景參賽者引爆網絡熱議

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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今年的港姐選舉再次引起公眾的熱烈討論，一眾候選人擁有多元化的背景和專業。從空中服務員到心理學專家，再到機械工程師，這些來自不同行業的女性都帶來了自己獨特的魅力和才能。其中，有來自貴州的空中服務員Cindy，身高171cm，展現了她的高挑身材和亮眼外貌。另一位參賽者Kelly，身高178cm，不僅是模特兒還是跳舞老師，她的多才多藝讓她在競賽中脫穎而出。

學術與專業背景豐富參賽者

許多參賽者擁有令人印象深刻的學術背景和專業經驗。例如，Kiara黃小姐是一名病理解剖學的化驗師，而Jenna彭小姐則是機械工程的研究生。這些參賽者不僅在模特兒行業中有所建樹，也在各自的專業領域內展現出色的才能和專業知識。

國際視野與多元文化交融

港姐選舉不僅是美貌的競賽，更是文化和才能的展示平台。來自不同國家的參賽者如Tina，瑞典出生並在那裡工作，以及來自武漢的張玥，她們的國際背景為比賽增添了更多色彩。這樣的多元文化背景讓港姐選舉更加國際化，也讓觀眾能夠看到不同的世界觀和生活方式。

重返賽場熟面孔

在眾多新面孔中，也有一些參賽者是再次挑戰港姐的舞台。蔡優美小姐便是其中之一，這已是她第三次參選港姐。她的堅持和努力展現了對這個舞台的熱愛和對夢想的追求。每一次參賽都是一次全新的挑戰，也是一次成長和自我超越的機會。

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圖片來源：TVB

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