獨家丨炎明熹發揮搞笑本色即場扮港姐 支嚳儀興奮要求許文軒「加冕」戴…
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無線娛樂新聞台報導：獨家丨炎明熹發揮搞笑本色即場扮港姐 支嚳儀興奮要求許文軒「加冕」戴后冠
炎明熹（Gigi）及支嚳儀驚喜收到賀禮，祝炎明熹快將舉行處女個唱，佢發揮搞笑本色即場扮港姐，化身模特兒示範首飾，展現可愛自信一面。
炎明熹與TVB娛樂新聞台主播許文軒（Edmond）搞笑互動，大讚Edmond好似王子，炎明熹好開心可以近距離接觸后冠；炎明熹近日忙於籌備個唱，佢好期待挑戰唔同風格戰衣，同時加入自己嘅意見作多方面嘗試。
之後送禮大使Edmond再送另一份賀禮畀支嚳儀，支嚳儀9月生日將至，佢興奮收禮物兼要求Edmond幫佢「加冕」，自爆細個試過扮港姐得獎，一圓兒時夢想，支嚳儀笑言希望自己繼續美麗與智慧並重。
網民點睇？
期待gigi演唱會，大成功🎉🎉
Gigi真係好好笑🥰🥰🥰
Gigi❤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台