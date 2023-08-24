獨家丨炎明熹發揮搞笑本色即場扮港姐 支嚳儀興奮要求許文軒「加冕」戴...

獨家丨炎明熹發揮搞笑本色即場扮港姐 支嚳儀興奮要求許文軒「加冕」戴…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：獨家丨炎明熹發揮搞笑本色即場扮港姐 支嚳儀興奮要求許文軒「加冕」戴后冠

炎明熹（Gigi）及支嚳儀驚喜收到賀禮，祝炎明熹快將舉行處女個唱，佢發揮搞笑本色即場扮港姐，化身模特兒示範首飾，展現可愛自信一面。

炎明熹與TVB娛樂新聞台主播許文軒（Edmond）搞笑互動，大讚Edmond好似王子，炎明熹好開心可以近距離接觸后冠；炎明熹近日忙於籌備個唱，佢好期待挑戰唔同風格戰衣，同時加入自己嘅意見作多方面嘗試。

之後送禮大使Edmond再送另一份賀禮畀支嚳儀，支嚳儀9月生日將至，佢興奮收禮物兼要求Edmond幫佢「加冕」，自爆細個試過扮港姐得獎，一圓兒時夢想，支嚳儀笑言希望自己繼續美麗與智慧並重。

網民點睇？

期待gigi演唱會，大成功🎉🎉

Gigi真係好好笑🥰🥰🥰

Gigi❤

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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