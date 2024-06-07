前港姐雷莊𠒇大膽分享裸體藝術照，網民驚艷不已

雷莊𠒇的身材轉變與社交媒體互動

2017年，雷莊𠒇（Juliette）參加了香港小姐競選，一舉奪得冠軍及最上鏡小姐兩項大獎，同時擊敗了其他競爭者，包括亞軍何依婷和季軍黃瑋琦。翌年，她再次挑戰自我，參加了國際中華小姐競選，最終獲得季軍。儘管在比賽中因為牙齒問題受到部分網民的負面評論，被稱為「最醜 港姐 」，雷莊𠒇卻堅強地在社交平臺上回應：「I don’t care about people not liking me.（我不在乎別人不喜歡我）」。任期結束後，她選擇返回加拿大，她的出生地，過著平靜的生活。

近年來，雷莊𠒇的外貌和身材有了顯著的變化，她不僅保持了健康的膚色，還擁有了令人羨慕的Fit爆身材。她經常在社交媒體上分享自己的美照，並與網民進行互動。特別是在6日，她在Instagram上突然發布了一張大尺度的全裸照，立即引起了廣泛的關注和討論。雷莊𠒇在照片的說明中寫道：「tap in if you support nude art（如果您支持裸體藝術，請點擊）」。她透露，這張照片是在2017年參選港姐之前拍攝的。照片中，她全裸坐在地上，以黑色塗鴉效果遮擋了胸前的重要部位，纖細的美腿交疊在一起，展現了她的魔鬼身材，但卻沒有絲毫低俗之感，反而展現了獨特的藝術美。