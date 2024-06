前港姐雷莊𠒇大膽分享裸體藝術照，網民驚艷不已

雷莊𠒇的身材轉變與社交媒體互動

2017年,雷莊𠒇(Juliette)參加了香港小姐競選,一舉奪得冠軍及最上鏡小姐兩項大獎,同時擊敗了其他競爭者,包括亞軍何依婷和季軍黃瑋琦。翌年,她再次挑戰自我,參加了國際中華小姐競選,最終獲得季軍。儘管在比賽中因為牙齒問題受到部分網民的負面評論,被稱為「最醜 港姐 」,雷莊𠒇卻堅強地在社交平臺上回應:「I don’t care about people not liking me.(我不在乎別人不喜歡我)」。任期結束後,她選擇返回加拿大,她的出生地,過著平靜的生活。

近年來,雷莊𠒇的外貌和身材有了顯著的變化,她不僅保持了健康的膚色,還擁有了令人羨慕的Fit爆身材。她經常在社交媒體上分享自己的美照,並與網民進行互動。特別是在6日,她在Instagram上突然發布了一張大尺度的全裸照,立即引起了廣泛的關注和討論。雷莊𠒇在照片的說明中寫道:「tap in if you support nude art(如果您支持裸體藝術,請點擊)」。她透露,這張照片是在2017年參選港姐之前拍攝的。照片中,她全裸坐在地上,以黑色塗鴉效果遮擋了胸前的重要部位,纖細的美腿交疊在一起,展現了她的魔鬼身材,但卻沒有絲毫低俗之感,反而展現了獨特的藝術美。