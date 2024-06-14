港姐季軍邵初性感泳裝照曝光 網民熱議她的堅持與轉變

網民回憶邵初的港姐之路

邵初自從2021年參選港姐並獲得季軍後，便開始了她的娛樂圈生涯，主要擔任司儀工作。她的主持風格成熟穩重，深受觀眾喜愛。作為一名中越混血兒，邵初的外型條件相當出色。最近，她在社交媒體上分享了兩張性感的泳衣照，立刻引起了網民的關注。照片中，邵初身穿一件黑色泳衣，悠閒地躺在泳池邊曬太陽，展現了她完美的身材曲線。泳衣背面的開窿設計更是突顯了她的背部線條和蜜桃臀，讓人眼前一亮。

邵初在社交媒體上的留言透露，這些泳裝照其實是舊照，她寫道：「舊相片有一個作用：是用來好好激勵自己的，提醒我fit係要keep。」這讓不少網民回想起她當年以27歲的年齡參選港姐的情況。當時，她因外貌成熟而多次遭到網民的年齡歧視，甚至慘遭批評為「老餅」港姐。然而，邵初沒有被這些負面評價打倒，反而將之轉化為前進的動力，最終不僅奪得季軍，還獲得了友誼小姐大獎。

從低谷到重生的邵初

在旅遊節目《請1日假去旅行》中，邵初坦承曾因遭受外貌和身材的批評而心情跌落谷底。她分享了前輩黎芷珊的開導：「咁樣一世都會唔開心，我可以做就只係盡力做好自己。」這段話成為了她的座右銘，激勵她不斷努力，堅持自我。最近，邵初更是首次挑戰演戲，參與了重頭劇《巾幗梟雄之懸崖》的拍攝，與多位資深演員合作，期待她在戲劇領域的全新表現。