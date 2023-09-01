莊子璇獲內地鄉親熱烈祝賀 王怡然因病缺席王敏慈姜依宁送慰問
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無線娛樂新聞台報導：幾位出爐港姐繼續出席各大領獎活動，呢日輪到接受保健用品嘅獎品，今屆港姐決賽首度喺內地網上平台直播，特別受內地網民關注，冠軍莊子璇獲內地鄉親熱烈祝賀，佢感謝鄉親支持。
莊子璇陸續收到朋友邀請約食飯祝賀，唔止鄉親支持，連香港福建社團聯會九龍中分會都發公告祝賀莊子璇及其父，令莊父被網民起底，身份惹來揣測，莊子璇大方回應此事，只係親戚之間嘅聚會。
此外，亞軍王怡然因病缺席，季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁亦有慰問好姊妹，亦會幫好姊妹拎獎品。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台