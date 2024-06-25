《反黑英雄》首播驚艷觀眾！港式暴力美學展現三大動作場面連場精彩

由王娟和鍾澍佳擔任總監製，方浤酌則負責監製的《反黑英雄》昨晚首播，立即吸引大量觀眾目光。這部劇集集結了眾多實力派演員，包括陳山聰、張振朗、袁偉豪（Ben）、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程、何沛珈等，陣容堅強。