《反黑英雄》首播驚艷觀眾！港式暴力美學展現三大動作場面連場精彩
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由王娟和鍾澍佳擔任總監製，方浤酌則負責監製的《反黑英雄》昨晚首播，立即吸引大量觀眾目光。這部劇集集結了眾多實力派演員，包括陳山聰、張振朗、袁偉豪（Ben）、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程、何沛珈等，陣容堅強。
劇情緊湊 觀眾目不轉睛
首播集中，觀眾被一連串的動作場面所吸引，包括群戲、飛車追逐及激烈的單打獨鬥。這些場面不僅連續不斷，更展示了精湛的拍攝技術和「港式暴力美學」的極致呈現。「短短一個小時已接連上演三大動作場面，有群戲重、有飛車戲有單打獨鬥戲，接連不斷的槍戰、埋身肉搏及飛車場面，當中不少設計更是硬橋硬馬、嚇嚇到肉，極盡視覺官能刺激，完美呈現「港式暴力美學」！」
開場震撼 一槍定音
劇情從一宗2019年的槍擊案件開始，描述PTU沙展樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）在巡邏期間遭遇悍匪陳祖耀（袁偉豪飾）的突襲。在一場激烈的追捕中，祖耀不僅奪走警槍，還意外擊斃了樹哥。「追捕期間祖耀以猛力撲阿燦頭搶走警槍兼意外擊斃樹哥，無論阿燦被撲頭或是樹哥中槍一刻更是拍攝得相當震撼。」
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圖片來源：TVB