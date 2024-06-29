港式炸醬麵祕訣大公開！Annie黃婉瑩帶你解鎖茶餐廳風味簡單幾步驟即可享受美味
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在最新一集的《流行都市》節目中，觀眾們有幸學習到一道地道的港式炸醬麵。這道菜餚常見於香港的茶餐廳，而今天由Annie黃婉瑩師傅親自示範，讓大家也能在家中輕鬆製作。
精選食材，打造完美炸醬
Annie師傅特別選用肥瘦適中的梅頭肉來製作炸醬。她建議在切肉前將肉稍微凍硬，這樣更容易切成細絲。切好的肉絲會與醃料混合後醃製十分鐘，以便更好地吸收味道。「要煮出茶餐廳的炸醬味，裡面要有辣椒醬提供的辣味、茄汁提供的酸甜味、大紅浙醋提供的酸味、磨豉醬提供的獨特風味、糖提供的大量甜味、生抽提供的鹹鮮味以及鹽的鹹味。」所有材料拌勻後備用。
烹飪技巧揭祕
為了去除生麵中的鹼水味，Annie師傅建議在煮麵前先將麵餅抄散，讓多餘的鹼水揮發。接著，將鍋燒熱加入粟米油，爆炒豬肉絲至七成熟，再加入乾蔥碎和蒜蓉炒出香味。之後，倒入事先調好的醬汁，煮至濃稠的肉汁。在此期間，可以同時煮好麵餅和菜心。
完成觸摸，享受美味
最後，將濃郁的肉醬均勻地淋在煮熟的麵上，再配上煮熟的菜心，一道美味的港式炸醬麵就完成了。Annie師傅鼓勵大家在家嘗試這道菜，「大家來試做吧！」
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圖片來源：TVB