港式焗葡國雞飯大揭祕！跟著Margaret傅季馨一起學習正宗澳門風味

獨特的香港風味製作過程

在最新一集的《流行都市》，Margaret傅季馨帶來了一道特色美食——港式焗葡國雞飯。這道菜雖然名為「葡國雞飯」，但其實是源自澳門的地道美食，並非來自葡萄牙。在節目中，Margaret傅季馨展示瞭如何製作這道香氣四溢的菜餚。

首先，雞肉需要用薑汁醃製以去除腥味，這樣炒的時候不容易焦。接著，使用黃薑粉來為雞肉增添那經典的黃色色澤。不同於澳門的做法，港式焗葡國雞飯特別加入了自製的白汁，這是由粟米油和麵粉炒至微黃後，再加入牛奶煮至濃稠所製成的。

豐富的食材與調味料

在烹飪過程中，首先將蒜頭和少量咖哩粉爆香，然後加入洋蔥片和醃好的雞塊，以及預先炸過的薯仔和甘筍一起翻炒，讓食材充分吸收咖哩的香味。之後，將白汁和約300毫升水倒入鍋中，中火燜煮10分鐘。最後加入椰漿和烚熟的西蘭花，稍微煮一會兒後，將整個混合物倒在白飯上，放入預熱至220度的烤爐中，烤至表面呈金黃色即可。

一起來嘗試這道美食

「葡國雞飯」不僅是一道美味的菜餚，也是一種文化的傳承。Margaret傅季馨鼓勵大家在家嘗試製作這道具有澳門特色的港式焗葡國雞飯，享受烹飪的樂趣。「葡國雞飯」呢個名聽落似葡國菜，但其實發源於澳門，並唔係葡萄牙菜式，呢集Margaret師傅就示範焗葡國雞飯嘅港式做法。