港版士林夜市太安樓熱鬧非凡 明星貓店長阿信與細佬成為社區寶藏

貓店長阿信小故事

位於港島區西灣河的太安樓，表面看似一個普通的老舊社區，卻隱藏著一處連旅遊指南都會推薦的燒烤聖地。這裡被譽為「港版士林夜市」，每到夜晚，便擠滿了尋味的食客；而到了早晨，則是貓咪的天下，吸引眾多愛貓人士前來。太安樓自1968年建成以來，一直是西灣河的地標，其下的商場更是成為知名的燒烤地點，吸引無數明星和KOL前來打卡。

在太安樓的一間藥房工作的黃生，店裡有一隻名叫阿信的貓店長。「阿信大概2017年來到我們店裡，現在大約7歲了，是個女生。她不喜歡被陌生人觸摸，也很少去捉老鼠。」黃生分享道。阿信曾經失蹤過五天，讓黃生非常擔心，幸好最後找到了她，從此黃生更加小心不讓她隨意外出。

太安樓歷史與變遷

太安樓在建成初期，曾是全世界最大的住宅建築，香港人為之瘋狂。80年代填海工程前，這裡還擁有無敵的維港海景。然而，時光流逝，海景不再，太安樓內的商戶也面臨著時代的變遷和消費模式的改變，生意額大不如前。

粉麵店貓店長細佬

在太安樓的一間粉麵店裡，店主陳太養了一隻名叫細佬的貓。「細佬是一隻流浪貓，現在已經9歲了。」陳太說，「每天早上7點，就有人不顧風雨來餵食他。」陳太表示，有些客人甚至想要買下細佬，但對她來說，細佬是無價之寶。

社區支持與商戶堅持

面對租金壓力和經營困難，陳太曾考慮過結業。「去年，因為街坊的暖心支持，給了我繼續經營的動力。」陳太感慨地說。太安樓的商戶們在社區的支持下，仍舊堅持著，希望能夠迎來更好的未來。