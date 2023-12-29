入圍最具潛質新人丨游嘉欣古佩玲受磨練自覺大轉變 陳懿德讚莊子鏇青出…
廣告
無線娛樂新聞台報導：入圍最具潛質新人丨游嘉欣古佩玲受磨練自覺大轉變 陳懿德讚莊子鏇青出於藍
《萬千星輝頒獎典禮2023》將於2024年1月14號舉行，今年新增設獎項「最具潛質新人」表揚25歲或以下嘅男、女藝員，總共有21位年輕藝員被提名。
呢日入圍嘅游嘉欣（游游）、古佩玲、陳懿德（德德）、莊子鏇、吳兆麟、馮子亮同施焯日現身拉票，游游拍住兩位前輩肥媽同鼎爺主持《肥媽李鼎打大佬》即將播出，佢坦言主持綜藝發掘到自己另一面，展現真實一面，游游好開心大家鍾意呢位「問題少女」；古佩玲亦覺得自己有好大轉變，多得祥哥黎耀祥提點，令佢開竅有突破。
入圍「最具潛質新人」名單當中，不少女藝員係選美入行，比起當年參選嘅德德身形同轉數上有大大進步，德德讚今屆港姐冠軍莊子鏇青出於藍；J2節目《不正常愛情研究所》主持文頌男（Koba）日前喺社交平台自揭患癌，需要接受化療暫時停工，作為主持之一嘅吳兆麟有關心拍檔情況。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台