完成四年半工讀大學生涯 游嘉欣有意創業試實力

無線娛樂新聞台報導：A0女神游嘉欣畢業喇！講到終於完成4年嘅半工讀大學生涯，游游話自己終於等到喇！仲話自已對學生時代冇咩不捨嘅感覺，因為呢4年要兼顧學業同工作其實都頗吃力，所以佢寧可快啲畢業，可以專心咁淨係做一件事，游游又笑言自己唯一不捨嘅係學生搭車嘅優惠呀。