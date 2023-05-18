完成四年半工讀大學生涯 游嘉欣有意創業試實力

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：A0女神游嘉欣畢業喇！講到終於完成4年嘅半工讀大學生涯，游游話自己終於等到喇！仲話自已對學生時代冇咩不捨嘅感覺，因為呢4年要兼顧學業同工作其實都頗吃力，所以佢寧可快啲畢業，可以專心咁淨係做一件事，游游又笑言自己唯一不捨嘅係學生搭車嘅優惠呀。

問到係咪已經計劃緊畢業旅行？游游就話雖然自己都好想，但因為拍緊劇嘅原故，所以要拍完劇先再可以計劃呀。

雖然要兼顧學習同時又要拍劇，但游游笑言因為自己係個貪心嘅人，所以話呢4年入面冇諗過放棄。至於而家終於結束學生身份嘅佢，就話暫時冇打算再繼續讀書，反而就有意去創業，希望將自己喺大學學到嘅知識學以致用呀。

網民點睇？

《肥媽李鼎》真心正❤❤

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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