游嘉欣跟肥媽鼎爺學藝鬧笑話 新劇學飛車再與吳偉豪拍檔

無線娛樂新聞台報導：近日正為新節目《肥媽李鼎》拍攝嘅 游嘉欣 ，除咗忙住跟 肥媽 同 李家鼎 學嘢之外，呢日就喺口罩限制放寬下首次現身公開活動，現身花卉展同Fans見面喇。跟住兩個前輩身邊偷師嘅佢，仲爆新節目當中火花四濺，仲話睇毛片已經笑到停唔到喎。