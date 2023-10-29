羅密歐與祝英台丨游嘉欣鬍鬚造型似張振朗 連場打戲展拳腳有風範

無線娛樂新聞台報導：由於羅、祝兩大家族恩怨鬥爭經歷百年，游嘉欣喺《羅密歐與祝英台》飾演茱麗葉穿梭祝家、羅家各自盤踞海北市及天南市，不時喬裝打扮出門，呢日以鬍鬚佬造型亮相，同場仲有「黑面神Molly」鄺潔楹同李漫芬一齊開工。