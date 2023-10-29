羅密歐與祝英台丨游嘉欣鬍鬚造型似張振朗 連場打戲展拳腳有風範
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無線娛樂新聞台報導：由於羅、祝兩大家族恩怨鬥爭經歷百年，游嘉欣喺《羅密歐與祝英台》飾演茱麗葉穿梭祝家、羅家各自盤踞海北市及天南市，不時喬裝打扮出門，呢日以鬍鬚佬造型亮相，同場仲有「黑面神Molly」鄺潔楹同李漫芬一齊開工。
游游笑指大家話佢黐鬚好啲，搞到佢而家好冇自信，不過有人話佢呢身造型好似張振朗，游游笑言覺得呢個係稱讚，今次游游有大量動作場面，喺動作指導教導下，一招一式都好有風範，李漫芬爆游游拍打戲太熱，偷偷地行開除底衫。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台