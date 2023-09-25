游嘉欣未聞陳嘉慧蜜運閃婚 恨拍拖冇著落先專注工作
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無線娛樂新聞台報導：游嘉欣 呢日同 袁鎮業 一齊拍攝《警聲百二秒》，提到日前有傳 陳嘉慧 疑同圈外男友曬婚戒閃婚，同Erica唔止喺《你好，我的大夫》戲中係老友，戲外一樣同佢老友鬼鬼嘅游游就話完全冇收到消息喇。
游游仲話如果消息係真，自己又被邀請的話，一定會全心出力為Erica擔任姊妹呀。雖然同時有傳游游秘交圈外男友，不過呢日佢被問到想唔想拍拖時，就話自己一直都恨有另一半，不過暫時都冇鍾情目標，對感情隨緣之餘希望專注工作喎。
近年騙案無孔不入，雖然游游同Kelvin都夠晒聰明冇中伏，不過家人就先後幾乎上當，所以呢日佢哋就叫大家一定耍千萬小心提防喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台