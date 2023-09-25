游嘉欣未聞陳嘉慧蜜運閃婚 恨拍拖冇著落先專注工作

無線娛樂新聞台報導：游嘉欣 呢日同 袁鎮業 一齊拍攝《警聲百二秒》，提到日前有傳 陳嘉慧 疑同圈外男友曬婚戒閃婚，同Erica唔止喺《你好，我的大夫》戲中係老友，戲外一樣同佢老友鬼鬼嘅游游就話完全冇收到消息喇。