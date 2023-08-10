游嘉欣愛網購泳衣 漏風聲《肥媽李鼎》將開第二季
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無線娛樂新聞台報導：游嘉欣呢日出席一個品牌發佈會，近年網上購物普及，游游都話自己鍾意喺網上購物，而平時都係網購啲補健用品居多，另外都會網購服飾同泳裝，但係內衣呢啲貼身衣物，游游就話會選擇去返門市買呀。
雖然買埋唔少靚泳衣，但游游話自己怕曬黑，就算去旅行都係揀凌晨時間去泳池游水，所以而家啲泳衣都係得個儲住，未派得上實際用途呀。
講到之前同肥媽、李家鼎一齊主持嘅《肥媽李鼎》，游游透露有開第二季嘅風聲，佢又指之前同肥媽、鼎爺喺節目入面有唔少言語上嘅火花，而新一季佢就希望可以同兩位前輩可以喺廚藝上擦出啲火花呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台