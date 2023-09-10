湯令山孖Tyson Yoshi開騷無意鬥大隻 自認理財不及林家謙精明
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無線娛樂新聞台報導：湯令山呢日以代言人身份出席活動，分享自己嘅投資概念，認為儲錢唔好亂花錢係首要理財方法，湯令山由於太愛音樂，所以佢最大花費就係音樂創作。
湯令山投資喺自己身上，譬如拍MV、買音樂儀器、搵唔同創作人合作等，湯令山坦言物慾低，只係醉心音樂，不過佢自認理財不及好友Tyson Yoshi、林家謙咁精明，湯令山喺年尾將跟Tyson Yoshi開騷，兩人目前積極籌備當中，湯令山無意同Tyson Yoshi鬥大隻。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台