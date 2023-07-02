湯告魯斯 靚佬湯飛韓國宣傳系列新作 證危險特技親自出馬拍攝

靚佬湯飛韓國宣傳系列新作 證危險特技親自出馬拍攝

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：荷里活型佬 湯告魯斯(Tom Cruise) 主演嘅系列間碟電影新作，日前先喺羅馬舉行全球首映，呢日一眾演員就已經飛到韓國現身宣傳，已經多次為唔同作品到訪韓國嘅靚佬湯，呢日就指每次都受到當地影迷暖心嘅支持，又話一抵步就去咗大嘆韓國烤肉喇。

次次都因為片中危險片段係咪親身上陣而引起爭論，而今集同以往一樣有唔少誇張特技動作，靚佬湯本人亦親自認證當中鏡頭都係本尊嚟，仲話自己一直有持續受訓，嚟應付呢啲可怕而又華麗嘅鏡頭呀。

合作多年嘅導演Christppher McQuarrie同時身為佢嘅老友，就話自己嘅責任就係盡量每次都將靚佬湯平安帶返屋企，更加話以對方嘅經驗，根本就甚少考慮特技嘅危險性咁話喎。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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