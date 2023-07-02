靚佬湯飛韓國宣傳系列新作 證危險特技親自出馬拍攝

無線娛樂新聞台報導：荷里活型佬 湯告魯斯(Tom Cruise) 主演嘅系列間碟電影新作，日前先喺羅馬舉行全球首映，呢日一眾演員就已經飛到韓國現身宣傳，已經多次為唔同作品到訪韓國嘅靚佬湯，呢日就指每次都受到當地影迷暖心嘅支持，又話一抵步就去咗大嘆韓國烤肉喇。