湯怡唔介意阿女做童星 想再生B大讚老公係神隊友
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無線娛樂新聞台報導：湯怡與老公麥秋成前年結婚，婚後育有一女麥紫喬（麥QQ），成為人母嘅湯怡愛心爆棚，呢日為一個BB KOL比賽擔任評判，湯怡不時喺社交平台貼出可愛阿女嘅相，仲話阿女表演慾強，唔介意阿女做童星。
湯怡又指阿女比較內向慢熱，有時畀佢見多啲人都係好事，湯怡自爆有意追多一個，大讚廿四孝老公麥秋成係神隊友，問到佢又要兼顧幕前又要做生意，又要抽時間湊女，湯怡坦言要犧牲自己瞓覺時間，現時只係瞓5個鐘，湯怡笑指好多人覺得佢瘦咗。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台