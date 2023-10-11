湯怡唔介意阿女做童星 想再生B大讚老公係神隊友

無線娛樂新聞台報導：湯怡與老公麥秋成前年結婚，婚後育有一女麥紫喬（麥QQ），成為人母嘅湯怡愛心爆棚，呢日為一個BB KOL比賽擔任評判，湯怡不時喺社交平台貼出可愛阿女嘅相，仲話阿女表演慾強，唔介意阿女做童星。