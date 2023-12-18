湯怡首與麥QQ母女檔現身 Tyson Yoshi爆正籌備結婚大事

無線娛樂新聞台報導：湯怡 同 麥秋成 結婚之後育有可愛囡囡 麥QQ ，呢日兩母女同場現身一個服裝活動，加上 劉俊謙 Tyson Yoshi 吳家忻 同場，兩歲半嘅麥QQ仲非常淡定，身為媽咪嘅Kathy仲話唔介意一家三口齊齊接Job呀。