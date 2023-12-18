湯怡首與麥QQ母女檔現身 Tyson Yoshi爆正籌備結婚大事
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無線娛樂新聞台報導：湯怡 同 麥秋成 結婚之後育有可愛囡囡 麥QQ ，呢日兩母女同場現身一個服裝活動，加上 劉俊謙 Tyson Yoshi 吳家忻 同場，兩歲半嘅麥QQ仲非常淡定，身為媽咪嘅Kathy仲話唔介意一家三口齊齊接Job呀。
劉俊謙 早前參與嘅台灣網劇被奉為影帝級演出，呢日佢就指完全唔敢當，仲話冇諗過有咁好效果呀，今次要以國語演出仲令佢花大量時間練習，所以一直要逼自己盡量放鬆喇。
而近日遷往新居嘅Tyson Yoshi，不斷被唔同朋友追問婚期，呢日佢就提到已經籌備當中，仲話女友一樣有啲擔心，明年應該會成事咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台