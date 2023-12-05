準新娘湯洛雯婚禮收起性感走保守風 僅邀請60位親友出席
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無線娛樂新聞台報導：準新娘湯洛雯今日現身一個商場活動，待嫁嘅靚湯心情大靚，身材越嚟越fit，雖然距離婚期越嚟越近，但係一對新人婚前工作忙不停，希望嚟緊要專心準備婚事。
湯洛雯透露二人將為婚禮練first dance，本身仲諗住冇上頭及斟茶儀式，靚湯指朋友叫佢要做呢啲傳統儀式影吓相都好，靚湯更錫住唔太識跳舞嘅馬明，一早叫老師教簡單又影相靚嘅舞步，靚湯預告婚禮收起性感，為表莊重婚紗走保守風，佢哋一共邀請60位親友出席婚禮。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台