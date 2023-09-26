靚湯Fit爆籌備大婚：馬明新劇冇影響 Ali Kelly同場全黑散發獨特氣…
廣告
無線娛樂新聞台報導：靚湯Fit爆籌備大婚：馬明新劇冇影響 Ali Kelly同場全黑散發獨特氣質
湯洛雯 李佳芯 同 張曦雯 呢日齊齊以優雅打扮現身一個美容活動，一身露肩打扮嘅靚沙明艷照人，身形更比早前清減唔少，佢仲話會繼續為婚禮努力Keep Fit呀。多管齊下嘅佢唔止控制飲食，就連運動同按摩亦同步進行，仲話準新郎 馬國明都一齊戒澱粉質呀。
近日有傳因為馬明因為接拍新劇《飛常日誌》而影響婚期，不過靚湯呢日就澄清一切照原定計劃進行，拍攝未有任何影響，進度亦非常良好，不過就希望將婚禮保持低調喇。
同 周吉佩 早前往日本拍攝新節目嘅Ali，就話今次行程吉吉分享咗唔少歌唱技巧，更發覺對方非常熱愛唱歌，不時都會拎住結他唱唔停，自己就學咗唔少嘢喇。
至於正拍攝新劇《企業強人》嘅Kelly透露，即將就會同大隊出發往內地拍攝，有上次《白色強人》經驗之後，佢就覺得大家好似齊齊去旅行一樣，仲話角色係百分百女強人，仲會為求目的不擇手段，但係慢慢大家就會發現佢嘅內心另一面咁話呀。
網民點睇？
靓汤吗 真的不应该去拍戏 因为每次导演都会拍得她不好看 多出来当自己就最靓了
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台