湯洛雯拒穿性感婚紗 盼以保守感覺進行婚禮
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無線娛樂新聞台報導：待嫁準新娘湯洛雯心情大靚現身活動，靚湯身材越來越Fit，可以講得係回復到巔峰狀態，婚禮就快會舉行，靚湯一邊忙工作一邊為盛事作好準備，仲話會同未婚夫馬國明練習一part舞步，為大家送上驚喜，經過一輪排舞之後，靚湯信心十足，但對馬明嘅表現就竟然話：「佢逗起我時，我就唔係好有信心，已經叫咗佢唔使拋起我，簡單佢應該冇問題。」而對於婚禮傳統要求方面，靚湯就自言比較求其，仲話最初打算上頭同斟茶儀式都可以略過，最終聽取意見後都有保留傳統。
靚湯經過長時間作戰減肥，終於有美艷成果，好應該係人生大事呢日盡情展現出美好身材，不過佢反而顯得好保守，話因為始終去外地唔能夠帶太多嘢，要帶去嘅三條裙已經佔咗大部份位置，又預告屆時一啲都唔性感，大家可能會好失望，希望以尊重同保守感覺去進行婚禮。
同行大約會有60人見證喜事，每次婚禮搶花球都係重要環節之一，靚湯都希望身邊好友可以接到呢份幸福喜悅，特別係為佢做姊妹嘅幾位好友，反而唔擔心妹妹湯樂榣，更爆對方已經有着落。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台