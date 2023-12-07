湯洛雯拒穿性感婚紗 盼以保守感覺進行婚禮

無線娛樂新聞台報導：待嫁準新娘湯洛雯心情大靚現身活動，靚湯身材越來越Fit，可以講得係回復到巔峰狀態，婚禮就快會舉行，靚湯一邊忙工作一邊為盛事作好準備，仲話會同未婚夫馬國明練習一part舞步，為大家送上驚喜，經過一輪排舞之後，靚湯信心十足，但對馬明嘅表現就竟然話：「佢逗起我時，我就唔係好有信心，已經叫咗佢唔使拋起我，簡單佢應該冇問題。」而對於婚禮傳統要求方面，靚湯就自言比較求其，仲話最初打算上頭同斟茶儀式都可以略過，最終聽取意見後都有保留傳統。