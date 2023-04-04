湯洛雯漏口風爆同馬明婚期 揚言婚後會繼續工作
靚湯就話自己知post係想講今年春天大家都可以除罩相見，唔使好似往年咁個個戴住口罩一遍愁雲慘霧，見到多咗大家嘅笑容所以好開心，靚湯話估唔到呢篇帖人令大家聯想到婚禮。
雖然大家估錯晒，但靚湯都有透露婚禮會喺天氣涼啲、大概年底先舉行，但係正日係幾時，佢就話同馬明都未必會公開，因為想留返個小秘密畀自己呀。至於問到靚湯婚禮係咪好似之前講過嘅旅行結婚咁？佢就話應該都係，仲話而家都仲係資料搜查嘅階段，一切仲未有決定。但當靚湯講到朋友比自己仲緊張時，佢就一時口快漏口風：「朋友日日都催我去睇婚紗，我心諗仲有 8 ….. 9 個月，唔使咁快啦。」
馬國明就曾經講過希望婚後自己負責賺錢，似係暗示想靚湯婚後做少奶奶，對此靚湯就話馬明呢番說話係好sweet，但係搞到好多朋友以為佢息影，靚湯指知道馬明係心疼自己，所以畀個選擇佢，可以揀婚後唔做嘢又得，但想繼續工作亦得，靚湯就強調自己冇息影嘅打算，婚後都會繼續做。提到馬明透露過靚湯要為生小朋友而調理身體，湯靚就承認有傾過生小朋友嘅事，仲指馬明好食咁誠實豆沙包咩都講。
至於講到馬明同唐詩詠喺《隱形戰隊》入面場激吻戲，靚湯話睇完都唔覺得好激呀！
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