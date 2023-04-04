湯洛雯漏口風爆同馬明婚期 揚言婚後會繼續工作

無線娛樂新聞台報導：湯洛雯同馬國明嘅婚期一直係外界嘅焦點，自從靚湯喺交平台post咗句「今年春天 有一點不同」後，旋即惹嚟二人嘅婚禮將喺春天舉行嘅揣測。男主角馬國明早前就話自己唔知情，一切都交由未婚妻處理，呢日難得女主角湯洛雯出席公開活動，當然要追問下佢啦！