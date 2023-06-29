湯洛雯開聲想睇馬國明腹肌 透露最近重拾拍拖樂趣
除咗對自己有要求外，靚湯亦對未婚夫馬國明有啲要求，仲開到聲話想睇下馬明有六嚿腹肌會係咩樣，靚湯就話馬明已經答應咗呢個要求，而家就要等睇下馬明幾時可以操到腹肌呀。
之前因為馬明忙拍劇，所以婚禮所有嘢都交晒畀靚湯揸弗，而家馬明拍完劇，靚湯就話多返時間畀佢哋去拍拖，仲話佢哋早前先嘗試咗首次一齊去游水呀！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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