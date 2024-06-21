湯盈盈與「七魔女」泰國閨密遊爆紅網絡 錢嘉樂罕見現身家庭聚會照片曝光

星光閃閃家庭聚會

湯盈盈最近與她的「七魔女」閨蜜們前往泰國，享受了一段難得的休閒時光，她們的五日四晚之旅充滿了歡笑和趣事。這群「美魔女」在假期期間活躍於社交媒體，分享了不少性感迷人的照片，讓粉絲們大呼過癮。回到香港後，湯盈盈沒有停下腳步，立刻帶家人前往主題樂園享受家庭樂。她在Instagram上分享了這次出遊的快樂時光，照片中不僅有「七魔女」的鍾麗淇和周家蔚，還有Bob林盛斌和「長腳蟹」呂慧儀的加入。

這次聚會格外引人注目，因為平時忙於工作的湯盈盈的丈夫錢嘉樂和周家蔚的丈夫洪天明也罕見地出現。五個家庭帶著孩子們在樂園中遊玩，場面熱鬧非凡。他們不僅品嘗了美食，還體驗了樂園的新設施。從湯盈盈分享的照片來看，這些小朋友之間的關係非常好，他們一起選購了許多樂園內的主題玩偶和其他商品。

家庭時光珍貴

錢嘉樂在這次家庭出遊中特別珍惜與家人相聚的時光。他們一家四口拍了許多合照，但他們的大女兒錢凱晴（Alyssa）似乎對鏡頭有些抗拒。在與爸爸的合照中，她露出了尷尬的表情，而在過山車的大合照中，她是唯一一個沒有看向鏡頭的人，顯示出她可能有些害羞和內向。