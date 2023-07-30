溫拿50好時光丨阿倫揭兒時「代父」見家長 鍾鎮濤彭健新細數50載兄弟情…
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無線娛樂新聞台報導：溫拿50好時光丨阿倫揭兒時「代父」見家長 鍾鎮濤彭健新細數50載兄弟情
溫拿樂隊今年成軍50年慶祝活動一浪接一浪，早前宣佈將喺8月舉行告別演唱會後，隨即又為TVB拍攝紀念特輯《溫拿50好時光》，譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（B哥哥）、彭健新、陳友及葉智強喺節目大談兄弟情。
阿倫爆兒時頑皮趣事，有次被要求見家長，校長好怕爸爸譚江柏，因為爸爸火氣十足，阿倫唔敢叫真身去見家長，只好畀錢搵咗一個雪糕佬代見家長，阿倫笑指之後發現嗰個人係「職業代父」，雪糕佬代過好多學生嘅家長。
溫拿今次碌盡人情卡，邀請昔日合作過嘅老友現身節目助陣，阿叻陳百祥跟溫拿五虎識於微時，阿倫大爆阿叻昔日點追女仔，原來阿叻與黃杏秀喺談泉慶生日會上定情；一隊樂團玩足50年，溫拿友誼非常珍貴，阿倫細數50載兄弟情，聽到大家有啲眼濕濕！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台