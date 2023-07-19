譚詠麟開騷自認唔戒口keep fat 阿強爆溫拿五虎相處趣事
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無線娛樂新聞台報導：溫拿五虎即將舉行50周年演唱會，呢日譚詠麟（校長）、鍾鎮濤（B哥）、彭健新、陳友及葉智強現身TVB音樂節目《J Music》興奮分享開騷籌備進度。
佢哋近日忙於做宣傳同拍MV，又要傾吓rundown同啲歌，校長稱目前已準備就緒，阿強笑指總之五個人聚首就好開心，陳友覺得呢個演唱會係一個「聚舊」，跟香港朋友度過50年；溫拿五虎陪伴港人成長，多首作品變成經典金曲，佢哋盼望原汁原味演繹出嚟。
溫拿五虎私下好似屋企人咁，互相對大家生活習慣好熟悉，阿強爆五虎近期重聚嘅改變，笑言以前佢哋成日爭嘢食，而家大家變得好禮讓，校長自認肥仔唔戒口：「我係迫不及待，等過咗演唱會先（再食），我係 keep fat！」B哥哥稱佢哋有分高矮肥瘦，阿倫續指自己猜輸咗得到「肥」。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台