溫拿告別騷｜完滿結束忍著淚說Goodbye 巡迴展開五虎密謀兄弟出遊

無線娛樂新聞台報導：成軍逾半世紀嘅 溫拿 喺紅館舉行嘅7場告別演唱會，星期日晚完滿落幕。呢日仲有大批圈中老友分別送上花籃祝賀，更有唔少朋友親自捧場。呢晚亦係溫拿喺紅館舉行嘅第73場演出，除咗打破樂隊演出紀錄，揮別過去50載五虎亦強忍淚水獻唱。