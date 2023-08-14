溫拿告別騷｜完滿結束忍著淚說Goodbye 巡迴展開五虎密謀兄弟出遊
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無線娛樂新聞台報導：成軍逾半世紀嘅 溫拿 喺紅館舉行嘅7場告別演唱會，星期日晚完滿落幕。呢日仲有大批圈中老友分別送上花籃祝賀，更有唔少朋友親自捧場。呢晚亦係溫拿喺紅館舉行嘅第73場演出，除咗打破樂隊演出紀錄，揮別過去50載五虎亦強忍淚水獻唱。
事後五虎佢哋就話互相承諾過唔可以喺台上流淚，彭健新仲話太太一早已經忍唔住狂喊喇。而陳友就指為佢哋命名溫拿樂隊嘅前經理人亦都出席演唱會，令佢哋回憶湧上心頭。
香港站完結之後佢哋就會出發到各地巡演，而五虎亦打算齊齊去旅行，不過地點就仍然未定，仲話可能等演出後玩幾日喎。
B哥哥嘅19歲千金 鍾懿 亦有份喺演唱會中演出，呢日問到佢有冇打算正式入行時，佢就話自己對表演有唔少興趣，不過就打算等畢業再決定喇。而Daddy就爆有唔少人先後曾接洽，不過就因為時間分擔唔到所以就冇辦法喇
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台