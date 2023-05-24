溫拿50好時光丨拍攝成軍50周年特輯 驚爆8月紅館騷係告別演唱會
由於8月將會九度踏上紅館開演唱會，而呢個演唱會更會係溫拿嘅告別演唱會，所以今次特輯就專登揀咗紅館旁邊取景。陳友表示過往嘅40年，溫拿每5年就會舉行一次演唱會：「但開完呢次之後就唔知喇。」鍾鎮濤隨即補充話呢次將會係溫拿嘅farewell party，仲話因為大家已經25歲咗好多年，所以都差唔多喇。而彭健新就話雖然有呢個決定，但佢哋都好唔捨得。而校長譚詠麟就指環顧世界，好少樂隊可以相隔50年都仲齊人，而且個個都身體健康，所以佢哋5個都話趁住大家都仲行得走得唱得玩得時，開咗呢個演唱會先，等樂迷可以有個美好回憶呀。
講到演唱溫拿就指已經有好多idea，B哥哥呼籲入場睇騷嘅歌迷，可以着返啲有時代感嘅衫嚟睇騷，大家一齊高興下呀！而講到呢次50周年特輯，校長就爆早前去主題樂園拍攝時，先發現葉智強係畏高呀！
網民點睇？
worth to awaiting their show…!
it should be tremendously
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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