溫拿50好時光丨拍攝成軍50周年特輯 驚爆8月紅館騷係告別演唱會

溫拿50好時光丨拍攝成軍50周年特輯 驚爆8月紅館騷係告別演唱會

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：今年係 溫拿 成軍50周年，早前TVB喺「Happy Summer」記者會上已經透露過，將會有溫拿五虎嘅50周年特輯《溫拿50好時光》，呢日 TVB娛樂新聞台 就嚟到拍攝現場探班喇！

由於8月將會九度踏上紅館開演唱會，而呢個演唱會更會係溫拿嘅告別演唱會，所以今次特輯就專登揀咗紅館旁邊取景。陳友表示過往嘅40年，溫拿每5年就會舉行一次演唱會：「但開完呢次之後就唔知喇。」鍾鎮濤隨即補充話呢次將會係溫拿嘅farewell party，仲話因為大家已經25歲咗好多年，所以都差唔多喇。而彭健新就話雖然有呢個決定，但佢哋都好唔捨得。而校長譚詠麟就指環顧世界，好少樂隊可以相隔50年都仲齊人，而且個個都身體健康，所以佢哋5個都話趁住大家都仲行得走得唱得玩得時，開咗呢個演唱會先，等樂迷可以有個美好回憶呀。

講到演唱溫拿就指已經有好多idea，B哥哥呼籲入場睇騷嘅歌迷，可以着返啲有時代感嘅衫嚟睇騷，大家一齊高興下呀！而講到呢次50周年特輯，校長就爆早前去主題樂園拍攝時，先發現葉智強係畏高呀！

網民點睇？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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