溫拿50好時光丨拍攝成軍50周年特輯 驚爆8月紅館騷係告別演唱會

無線娛樂新聞台報導：今年係 溫拿 成軍50周年，早前TVB喺「Happy Summer」記者會上已經透露過，將會有溫拿五虎嘅50周年特輯《溫拿50好時光》，呢日 TVB娛樂新聞台 就嚟到拍攝現場探班喇！