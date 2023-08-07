溫拿告別騷｜成軍半世紀默契深厚 告別演唱會開鑼家人列席
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無線娛樂新聞台報導：成軍逾半個世紀嘅 溫拿 喺紅館舉行嘅告別演唱會，呢日起正式式開鑼，唔少圈中朋友都分別送上花籃祝賀呢次演出成功，更加有唔少老友親自到場欣賞。佢哋仲分別重現當年嘅Pose，又自嘲早已經唔再少年喇。
呢日佢哋亦分別邀請家人一齊合唱，好似三代同堂嘅陳友，佢仲話因為疫情，呢日先係第一次同美國出世嘅孫女見面咋。而一臉外父相嘅鍾鎮濤，就話非常滿意囡囡嘅表現喇。呢日佢哋仲宣佈稍候會展開巡迴，好似澳門星馬同大灣區城市都已經落實演出喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台