溫拿告別騷｜成軍半世紀默契深厚 告別演唱會開鑼家人列席

無線娛樂新聞台報導：成軍逾半個世紀嘅 溫拿 喺紅館舉行嘅告別演唱會，呢日起正式式開鑼，唔少圈中朋友都分別送上花籃祝賀呢次演出成功，更加有唔少老友親自到場欣賞。佢哋仲分別重現當年嘅Pose，又自嘲早已經唔再少年喇。